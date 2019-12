19 de diciembre: día internacional del emo. Después de Halloween y la Navidad, esta tiene que ser la celebración favorita de aquellos para quienes la plancha, los Vans pintados, los paliacates rosas y el delineador, no son ajenos.

Y para no hacer el cuento largo, por acá en Lifeboxset podemos presumir de una redacción bastante cercana al género y por ello, decidimos elegir 10 canciones para celebrar este 19 de diciembre como se debe.

Habrá canciones más apegadas al “true emo” de aquellas épocas, así como otras más comercialonas que si bien son “mainstream”, son necesarias en el conteo.

Así que acá van:

10. “Apology” by Alesana

09. “Easy Driver” by Cap’n Jazz

08. “80-37” by Mineral







07. “The Quiet Things That No One Ever Knows” by Brand New

06. “Take It Away” by The Used

05. “The Middle” by Jimmy Eat World

04. “Never Meant” by American Football

03. Aunque no lo crean, “Awful Things” de Lil Peep. Esto enserio preocupantemente depresivo. Pero en un nivel no bueno. O sea, algo anda realmente mal, pues.

02. “Helena” by My Chemical Romance

01. “Rojoazul” by Insite ft. Thermo (las clásicas del Ares, cómo de que no).

BONUS TRACK CORTESÍA DE PEPE MADERO. SÍ, EL DE PXNDX. ESE PEPE MADERO:

Jaja no me lo creo. Pero estoy muy feliz de poder ofrecerles esto.

(Acá la prueba de que esto es 100% real).

BONUS TRACK:

Pues no estoy muy de acuerdo con esto pero esto es una maldita democracia y OKAY, va Kudai.

BONUS BONUS TRACK:

Por respeto a la escena emo que se desarrolló en la primera década del 2000, acá van unas más.

BONUS BONUS BONUS DROMEDARIOS BONUS TRACK:

Esta va para dos auténticos conocedores del emo: Dkmino & Sinuhé. Más que nada como tributo. Ojalá hayan disfrutado estas canciones.