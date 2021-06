Gracias a una colaboración entre Activision, Blizzard Studios, JibJab Bros. y The Volta, Apple TV+ se encuentra próximo a lanzar una nueva serie de dos videojuegos épicos que se convirtieron en leyendas para la PS1: ‘Crash Bandicoot’ y ‘Spyro’.

Bajo el nombre de ‘The Adventures Of Crash Bandicoot’, la serie estará enfocada a la categoría infantil de Apple TV+, ya que el proyecto está pensado para varias temporadas con relleno “filler” que no necesariamente sea canon del videjuego.

¡Y lo mismo con Spyro! El show llevará por nombre ‘Spyro the Dragon’s Guide to Treasure Hunting‘ y junto a Bandicoot, el programa se estrenará en algún punto del 2022. Y cabe mencionar que la serie no tendrá nada que ver con ‘Skylanders Academy’, show en el que ya anteriormente participó Spyro.