Una de las sitcoms más queridas de la historia es ‘The Office’ y, a 10 años de su temporada final, tableros internacionales informan que se está trabajando en un reboot de la serie de la mano de su productor original en los Estados Unidos, Greg Daniels.

Y es que, como muchos recordarán, el programa universalmente amado que se desarrolla en la empresa papelera ficticia Dunder Mifflin, es en realidad una adaptación del show británico homónimo original. Greg Daniels fue el encargado de adaptarlo para las audiencias norteamericanas, creando personajes tan icónicos como el de “Michael Scott” (Steve Carell) o “Dwigth Schrute” (Rainn Wilson).

Ahora que la huelga de guionistas en los Estados Unidos parece haber llegado a un acuerdo tras meses de discusión, se ha revelado que Daniels estaría trabajando en un reboot de ‘The Office’. Sin embargo, los fans podrían -o no- decepcionarse, ya que el plan no incluye el regreso del elenco original. Sería una especie de “extensión del universo de The Office”, tal y como el propio Daniels reveló (vía The Daily Mail).

“No puedo decir si los fans querrían más de esto, y cuando digo más, no creo que sean los mismos personajes…”. “Creo que sería una especie de extensión del universo, ya sabes a lo que me refiero, como ‘The Mandalorian’, que es como una extensión de ‘Star Wars’. Pero no sé si eso sería algo que la gente querría o no, es difícil saberlo”.

La versión estadounidense de ‘The Office’ se convirtió en un auténtico fenómeno cultural, entregando 9 temporadas del 2005 al 2013. El final de la serie fue visto por la asombrosa cantidad de 5.96 millones de televidentes; mientras que el episodio que registró la audiencia más alta fue el titulado “Stress Relief” (cuando “Dwigth” provoca un incendio en la oficina 😂), visto por 22.9 millones de espectadores simultáneos.

Mientras tanto, la serie original de ‘The Office’ fue creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant para la cadena británica BBC; sin embargo, no logró el impacto de su predecesora. Sólo entregó dos temporadas y un especial de Navidad de 2001 a 2003.

Los rumores sobre el regreso de ‘The Office’ se producen después de que la demanda de salarios más justos paralizara a Hollywood, y aquellos que se atrevieron a continuar con sus producciones enfrentaran un inmenso revés que los llevó a cancelar sus programas.

Pero el sindicato parece haber llegado a un acuerdo laboral tentativo con importantes estudios, incluidos Paramount, Sony y Universal, el pasado 24 de septiembre.