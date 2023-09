Netflix ha lanzado un nuevo avance de Squid Game: The Challenge para su competencia de telerrealidad más reciente, inspirada en el mega éxito del K-drama del mismo nombre. El programa está programado para hacer su debut el 22 de noviembre.

El vídeo muestra a los 456 concursantes de todo el mundo que compiten por la oportunidad de ganar $4.56 millones de dólares, que es el premio en efectivo más grande en la historia de los reality shows. Al igual que en la serie original, los jugadores vestirán uniformes verdes durante el resto de la competición, reporta Collider.

El juego del calamar: el desafío tiene como productores ejecutivos a Nicola Brown, Tim Harcourt, John Hay, Toni Ireland, Anna Kidd y Stephen Lambert, quienes provienen de Studio Lambert (The Circle) y The Garden (24 horas en A&E), parte de ITV Studios. El rodaje de la temporada 1 tuvo lugar en el Reino Unido el pasado mes de enero y la polémica no se hizo esperar:

“456 jugadores reales participarán en el programa de competencia en busca de una recompensa de 4,56 millones de dólares que les cambiará la vida. Mientras compiten a través de una serie de juegos inspirados en el programa original, además de nuevas incorporaciones sorprendentes, sus estrategias, alianzas y carácter se pondrán a prueba mientras los competidores son eliminados a su alrededor”. – ITV Studios

Squid Games se encuentra actualmente filmando su segunda temporada, con Lee Jung-jae, Wi Ha-joon, Gong Yoo y Lee Byung-hun retomando sus respectivos papeles. A ellos se unirá un elenco repleto de estrellas compuesto por Im Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Jo Yu-ri, Park Gyu-young y más.

Debido a su éxito comercial y de crítica, la serie original obtuvo tres nominaciones a los Globos de Oro, incluido el premio al actor veterano surcoreano O Yeong-su como Mejor Actor de Reparto en la serie por su interpretación de Oh Il-nam/Jugador 001.

También hizo historia. al convertirse en el primer programa no inglés en recibir cuatro nominaciones importantes al SAG, con Lee Jung-jae y Jung Ho-yeon ganando Mejor Actuación de un Actor Masculino y Mejor Actuación de una Actriz.

¿Te gustaría participar? ¡Checa por acá el trailer!