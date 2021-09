¡‘Sex/Life’ tendrá una segunda temporada en Netflix! La cadena ha renovado el drama protagonizado por Sarah Shahi, y todos los habituales de la serie –Mike Vogel, Adam Demos y Margaret Odette– están programados para volver a la serie.

“Sex/Life es un sueño hecho realidad. Crear una serie sobre la sexualidad femenina empoderada que ha cautivado a tantos millones de espectadores no sólo es inmensamente divertido, sino también increíblemente gratificante“- dijo la creadora, productora ejecutiva y escritora Stacy Rukeyser en un comunicado.

Cuando pienso en todas las mujeres que se han puesto en contacto con nosotros desde todo el mundo para decir que la serie les habla de una manera muy personal, me siento muy inspirada. Estoy emocionada y agradecida por la oportunidad de seguir contando esta historia para Billie, y para todos nosotros. Vía Deadline.

‘Sex/Life’ inspirada en el libro ’44 capítulos sobre 4 hombres’ de B.B. Easton, se centra en un triángulo amoroso entre una mujer, su marido y su pasado. “Billie Connelly” (Shahi), agotada de cuidar a sus dos hijos y sintiendo nostalgia por la vida libre que vivió en Nueva York con su mejor amiga “Sasha” (Odette) antes de casarse con el cariñoso y fiable “Cooper” (Vogel); empieza a escribir un diario y a fantasear sobre sus hazañas con un ex (Demos). Cuando su marido acaba encontrando su diario, “Connelly” tiene que elegir entre una revolución sexual en su matrimonio o volver a tomar el camino del hombre que le rompió el corazón.

Cuando la serie se estrenó en Netflix el 25 de junio, fue devorada por 67 millones de hogares en sus primeras cuatro semanas. Es por ello que la renovación para una segunda temporada resulta más que legítima. A continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

¿Netflix ha renovado Sex/Life para una segunda temporada?

¡Así es! El día de hoy (27 de septiembre), Netflix reveló la abrumadora cantidad de hogares que vio la primera temporada de ‘Sex/Life’), al tiempo que confirmó una segunda temporada del show que “llegará pronto”.

El video-anunció incluyó divertidos comentarios y reacciones de los fanáticos, quienes naturalmente están a la espera de conocer más sobre la emocionante y fuera de lo convencional historia marital de “Billie Connelly”.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Sex/Life?

De momento, Netflix no confirmó una fecha de lanzamiento fija para ‘Sex/Life’ Temporada 2 pero, considerando el tiempo que implica la grabación y filmación de la misma, sería prudente pensar que podría estar lista durante la segunda mitad del 2022.

Habrá que esperar por detalles oficiales al respecto, y actualizaremos este post tan pronto lo sepamos.

¿Hay trailer o avances de la temporada 2 de Sex/Life?

Dado que el anuncio oficial de la segunda temporada de ‘Sex/life’ se realizó el día de hoy (27 de septiembre), es muy prematuro hablar sobre un trailer y/o avance. Esos llegan regularmente un mes previo al debut. De momento, te compartimos el trailer de la 1era temporada, para mantener los recuerdos frescos mientras obtenemos una nueva tanda de episodios.

¿De qué se tratará la temporada 2 de Sex/Life?

En el final de la primera temporada (🚨alerta de spoiler🚨), “Billie” se reconcilió con su marido y decidió que la vida suburbana que habían construido juntos era suficiente… luego se dio cuenta en el último momento de que no lo era y volvió con su ex “Brad”, aunque éste no respondió a la sugerencia de “Billie” sobre su futuro juntos antes de que terminara el episodio.

“Siempre se pretendió que fuera una realización impactante para Billie”– dijo Rukeyser a TVLine en su momento. “Ella ama a sus dos hijos, pero está en este mundo con otros padres que parecen estar satisfechos sólo con este mundo, y no es suficiente para ella, ese yo más sexual, esa parte salvaje o libre de sí misma que quiere experimentar”. Vía TVLine.

Después de que “Billie” admitiera que quiere mantener la relación con su marido -pero también acostarse con su ex novio- al final de la primera temporada; la ex alumna de Rookie dijo a Us que es de esperar que otro capítulo revele si consigue ambas cosas.

“Creo que esa es la cuestión. Esa es la vieja pregunta: ¿Puedes tenerlo todo? Ella es un personaje que ama su vida, pero no es suficiente. Quiere la estabilidad de una relación, y quiere el peligro de una relación y la imprevisibilidad de una relación. Quiere ser una gran madre, y quiere ir a la escuela y obtener su título y trabajar. Así que estas son las cosas que, con suerte, si tenemos una segunda temporada, podremos explorar”. Vía Us.

¿Qué actores y actrices saldrán a la temporada 2 de Sex/Life?

Buenas noticias para los fanáticos de ‘Sex/Life’, ya que el reparto principal de la serie, conformado por Sarah Shahi (“Billie”); Mike Vogel (“Cooper”); Adam Demos (“Brad”) y Margaret Odette (“Sasha”), además de Jonathan Sadowski (“Devon”) y Li Jun Li (Francesca); estará de vuelta.

Por supuesto, se espera que se añadan algunas caras frescas al reparto para sumarle tensión y nuevos arcos argumentales a la de por sí ya pasional historia pero, de momento, aún no se ha confirmado ninguna adición.