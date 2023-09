Si eres de los que no ha tenido la oportunidad de mirar los más de mil episodios de One Piece, no te preocupes, no eres el único y eso tampoco te debería detener de ver el live-action producido por Netflix.

Sobre todo, ahora que la adaptación de Grand Line aprovechó la oportunidad para tener un narrador que ayude a los fanáticos nuevos y antiguos a aprender sobre estos nuevos Piratas de Sombrero de Paja.

Tal y como ComicBook.com reporta, la serie de live-action que ya recibió una crítica entusiasta por aprte de fans y expertos, ya se ha colocado como na adaptación digna tanto para los fanáticos nuevos como para los antiguos, y es por eso que la producción ha elegido a nada más y nada menos que Ian McShane, sí, el mismísimo Ian McShane que has visto en John Wick.

El actor, quien ya ha tenido bastantes papeles prolíficos en el pasado, desempeñándose en importantes series queridas como Deadwood, Game of Thrones, American Gods y la ya mencionada serie de películas de John Wick, ahoraha añadido un nuevo papel a su currículum como narrador de la serie One Piece de Netflix.

Al ayudar a descomponer el mundo de Grand Line, la voz de McShane es una guía fantástica para explicar los muchos elementos de este mundo de capa y espada.

Irónicamente, esta no es la primera vez que McShane presta su talento a un mundo de piratas. Interpretando el papel de Barbanegra en Piratas del Caribe: En Mareas Misteriosas, el actor demuestra que tiene las habilidades necesarias para abordar un barco pirata. Teniendo en cuenta que hay un personaje destacado llamado Barbanegra en One Piece, claro está.

¿Se lo esperaban? ¡A que no! Así que estén pendientes porque tenemos la impresión de que esta no será la última sorpresa de este live-action.