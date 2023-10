Con el fin de la huelga de escritores (y la aparentemente cercana conclusión del paro laboral del sindicato de actores) parecía que los gigantes de Hollywood finalmente estaban viendo algo de luz al final del túnel. Sin embargo, después de una serie de proyectos que no logran convencer, la Casa de las Ideas ya no tentará el corazón. Incluso si eso significa tomar medidas drásticas. ¿Por ejemplo? Los despidos de todo el equipo creativo de Daredevil: Born Again.

Y ya es oficial, a finales de septiembre, Marvel Studios liberó silenciosamente de sus responsabilidades a los escritores principales Chris Ord y Matt Corman, así como a todo su equipo de escritores y directores. De acuerdo con bullfrag, el estudio ya está buscando nuevos talentos creativos para un reinicio importante de la serie Disney Plus.

Con esta nueva dirección, buscamos enderezar un barco que está cargado de expectativas muy altas por parte del fandom. Y esta producción verá el regreso de Charlie Cox (Matt Murdock/Darevevil), Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin) y John Bernthal (Frank Castle/The Punisher). Sus actuaciones cautivaron a los espectadores en su aclamada serie de Marvel Television para Netflix.

Sin embargo, los despidos del equipo creativo de Daredevil: Born Again no suponen un borrón y cuenta nueva total. El estudio planea conservar algunas escenas y episodios ya grabados. Además, Corman y Ord se convertirán en productores ejecutivos.

Daredevil: Born Again apuntaba a un estreno a finales de 2024, lo que ya no parece probable. En cualquier caso, ya se había especulado con que la serie se retrasaría hasta 2025 a consecuencia de las huelgas.