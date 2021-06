La mejor forma en la que podríamos describir a la nueva y exitosa serie de HBO, ‘Mare of Easttown‘, sería extremadamente llena de suspenso y terriblemente devastadora a nivel emocional.

La serie estelarizada por Kate Winslet ha logrado dividir al público de HBO por la polémica narrativa de su guión, que se presenta como una innovadora y refrescante ola empoderadora, pero también una que no teme a evidenciar la frialdad del pueblo norteamericano hacia la gente de bajos recursos.

¿Mare of Easttown ha sido renovada para una segunda temporada?

¿Aprobada por HBO? No, pero propuesta a Brad Ingelsby –creador de la serie– , sí. Y la razón por la cuál todavía no existe tal cosa como una segunda entrega oficial, se debe a que para Brad la serie no requería más de una temporada por el guión que maneja.

¿Cuándo podría salir la temporada 2 de Mare of Easttown?

Podría salir en 2022 ó podría no salir nunca. Tenemos que esperar a que HBO, el equipo de guionistas y Brad Ingelsby encuentren una nueva serie de casos por resolver para nuestra desastrosa pero valiente detective.

¿Cuál podría ser la historia o sinopsis de la temporada 2 de Mare of Easttown?

¡La que sea! Prácticamente estamos frente a una Sherlock Holmes moderna de nuestros tiempos. Diferentes crímenes, casos y aventuras pueden ser escritas sobre el mismo escenario de Easttown, con nuevos problemas, nuevos retos y por supuesto, nuevos villanos.