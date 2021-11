En general, todo el mundo estuvo descontento con HBO con el horrible y aburrido final de ‘Game Of Thrones‘, sin embargo, recientemente comicbook ha revelado que desde antes del fiasco, George R.R. Martin ya tenía varios roces con el canal y se encontraba enojado con la producción desde la temporada 5.

¿La razón? Tal y como Paul Haas, representante de George Martin en una entrevista para el libro ‘Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers‘ de James Andrew Miller, la serie estaba siendo un éxito porque desde la primera temporada, Dan Weiss & David Benioff habían seguido la guía de Martin para realizar el show.

Sin embargo, tras el éxito rotundo de la serie y quizás una pérdida de piso irremediable, ambos comenzaron a ignorar a George y en muchos sentidos la serie se fue para abajo.

Martin lo sabía, y por eso comenzó a alejarse de todo lo relacionado con la serie de ‘GOT‘. Sin embargo, esa lejanía no fue lo suficiente como para dedicarse a finalizar sus siguientes dos libros que darán continuidad a esa historia (The Winds of Winter & A Dream of Spring) ya que como él comenta, por el momento tiene pendientes 317 episodios para nuevas series spin-offs de GOT que, naturalmente, Dan & David no dirigirán.