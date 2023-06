Durante la celebración del Festival de Televisión de Montecarlo, el elenco de la polémica serie, ‘Los Anillos del Poder’, creada por Amazon, denunció que los ataques y la crítica por parte de “expertos” y televidentes, fue más racista que objetiva, y que eso terminó por dañar la imagen del proyecto.

Tal y como rotten tomatoes informa, Ismael Cruz Cordova, quien interpreta al guerrero elfo Arondir, compartió recientemente en una entrevista, que no sólo fue “bullying” en internet o el estrés de saber que el esfuerzo de más de un año de trabajo, había sido tirado a la basura por las malas críticas de la gente, sino que además, hubo amenazas de muerte, intentos de hackeo a sus redes sociales, y hasta posibilidades de fraudes bancarios en los que fans de Lord of the Rings, que odiaron su actuación en la serie, trabajaban desde adentro para hacerle la vida imposible.

Incluso, el actor denunció que él no era el único en sufrir las consecuencias de soportar tantos ataques, pues en una ocasión, fue tanto el estrés que comenzó a sentir, que un terapeuta fue necesario ya que comenzó a tener ataques nerviosos y de pánico.

Hoy, la serie parece lista para continuar con su segunda temporada, pero no cabe duda de que los fans parecen ser crueles cuando algo no sale exactamente como ellos quieren.

La serie promete regresar en 2024, pero por ahora, no existe una fecha determinada.