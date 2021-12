La continuación oficial de ‘Sex And The City’ ha llegado a HBO Max y las aventuras de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbs (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis), nos llevarán por un melancólico recorrido que también nos presentará nuevos retos y la ausencia de un personaje principal: Samantha.

¿Y qué pasó con ella? Pues bueno, el estreno de este primer capítulo que aterrizó el 09 de diciembre, nos mostró de manera muy rápida pero concreta, que la exuberante publicista escapó a Londres para seguir con su carrera profesional tras una pelea con Carrie.

La serie creada por Darren Star y producida por Teddy Au, causó mucho revuelo cuando a través de pequeños teasers, emocionó a fans con la posibilidad de conocer qué siguió tras el emocionante final de ‘Sex And The City’ en febrero del 2004.

Hoy, una serie de 10 capítulos nos espera y mientras escribimos esto no podemos evitar pensar, ¿es ‘And Just Like That’ la continuación de ‘Sex And The City’ o el inicio de una nueva aventura? ¡Ya lo veremos!