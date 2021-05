La última vez que Sonic y SEGA sorprendieron a sus fans fue en el 2017 con el lanzamiento de ‘Sonic Forces‘. Sin embargo hoy, el Sonic Team ha anunciado un nuevo y espectacular videojuego para nuestro velocista favorito.

Planeado para lanzarse en 2022, tal y como reporta HB, esta nueva entrega que no ha dado detalles más allá del teaser, se encuentra en desarrollo para los kits de PS5, XBOX One y la Nintendo Switch, así que prácticamente no sólo estará disponible para todas las consolas, sino que también contará con un inmenso departamento de diseño y programación para estar a la altura de los gráficos de dichas consolas.

Así que este va a ser el juego más desarrollado y trabajado de Sonic que hayamos visto en la historia.

¿Están listos? ¡Chequen por acá el teaser!