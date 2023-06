Por fin, después de 27 años de haberse lanzado a nivel mundial, Super Mario RPG recibirá un remake adaptado para la Nintendo Switch.

Legend of the Seven Stars fue creado por Yoshihiko Maekawa en el ’96, dando así el primer giro en el sistema de juego clásico que manejaba la franquicia de Mario, reporta the verge.

Retomando la línea gráfica de Hideo Minaba, Kiyofumi Kato y Yuko Hatae, quienes diseñaron la parte gráfica del videojuego y le dieron ese toque caricaturesco, Nintendo se apegará fielmente a la versión original del RPG para poder retomar la historia del mismo desde el punto 0, y de ahí extenderse a la posibilidad de más volúmenes para darle seguimiento.

Si bien, estamos en una época en la que franquicias como Final Fantasy están explorando con remakes que abren tangentes a nuevos arcos narrativos, para Nintendo esto no es una posibilidad.

Mientras que habrá quienes se aprovechen de la situación para vender más historias en nuevos/viejos videojuegos, lo que Nintendo quiere es que revivas aquellos bellos momentos de tu infancia jugando a este RPG.

¡Checa el trailer del videojuego por aquí! Estará disponible el próximo 17 de noviembre de este año.