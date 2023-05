A Perfect Circle sólo tiene tres álbumes de material original (más un disco de reversiones), pero a veces son las discografías más modestas las más difíciles de penetrar. Liderados por el dúo principal del líder de TOOL, Maynard James Keenan y Billy Howerdel, APC lanzó una serie de LPs de éxito masivo a principios de la década de 2000 y luego permaneció en silencio durante 15 años, para finalmente regresar con ‘Eat the Elephant’ de 2018.

Con un vacío tan grande en su catálogo -y con los otros proyectos de Keenan siendo tan imponentes para los recién llegados-, ¿cuál es la canción ideal para que un novato de A Perfect Circle comience su viaje?

En 2022, mientras hablaba con Daniel P. Carter en el Rock Show de Radio 1 de la BBC, Keenan eligió lo que él cree que es el mejor punto de partida para alguien que nunca ha escuchado a A Perfect Circle antes. A continuación, la canción que eligió.

“Incluso las tres primeras canciones de ‘Eat the Elephant’ fueron una tarea muy difícil de completar porque fue un ejercicio en el que Billy y yo mostramos contención. Es difícil hacer una canción muy contenida y centrada con mucho espacio. Es más difícil que llenar todo el espacio. Especialmente con esa canción porque tiene sutileza y mucho espacio”.

“[Vocalmente] estaba en un rango que no es necesariamente cómodo para mí, y mantener el carácter en esos espacios desconocidos es un reto. Y creo que Billy, también. No tenía que reinventar lo que estaba haciendo, sino dar un paso atrás y no presentar su primera reacción o su segunda reacción. Tuvo que profundizar y encontrar la manera de servir a esa canción en lugar de simplemente llevar a Billy Howerdel a esa canción”.

“Lo mismo me pasó a mí. ¿Cómo puedo servir a esa canción y a ese ambiente más allá de lo que hago normalmente? Así que disfruté mucho con esa canción. Era un reto”.