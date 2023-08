La película, que debutará este otoño en Paramount+, presenta al dúo cómico en una continuación de la película original de 1997.

Kenan Thompson y Kel Mitchell regresan con esa vieja comedia noventera en nuevas aventuras con el primer avance de la próxima película Good Burger 2.

La secuela Good Burger lanzada en 1997 bajo la dirección de Phil Traill, comenzará a transmitirse en Paramount+ este otoño. La película se centra en Dexter (Thompson) y Ed (Mitchell) reuniéndose en su antiguo lugar de trabajo 26 años después de la película original, junto a un nuevo grupo de empleados.

Good Burger 2 es la continuación de la película original, que se basó en el boceto de comedia que se presentó por primera vez en la serie All That de Nickelodeon en 1994. Mitchell repitió su papel de Ed para la serie de reposición All That que se emitió en 2019, desde entonces, esta segunda entrega ha estado en pláticas.

Pero, ¿para que te lo contamos nosotros si lo puedes ver tú? Checa por acá el primer teaser trailer de la esperada segunda parte de la comedia palomera y noventera, Good Burger 2. ¿Será este un revival de series y comedias de Nickelodeon ahora?