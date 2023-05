Justin Hawkins, líder de The Darkness, banda que a pesar de tener 9 discos, nadie se ha molestado en prestar a atención a sus irrelevantes lanzamientos luego del one hit wonder que lograron con “I Believe in a Thing Called Love” en el 2003, ha declarado que para él y para la música en general, John Frusciante está sobrevalorado.

Hawkins, quien tiene cero discos en solista, ni una sola colaboración relevante en el mundo de la música que denote un rango musical interesante, y cuya única gracia fue la de cantar y vestirse como si estuviera en los 70, cuando The Darkness se fundó en el año 2000, aprovechó el espacio que él mismo se brinda en su podcast titulado “How NOT to Write a Song”, para criticar la aportación musical de Frusciante.

“La cosa con él es que sus solos de guitarra no me transmiten nada, su música no me transmite nada; no puedes sacar nada de nada de lo que haga este hombre. Está muy sobrevalorado”

Mira por acá cómo se desarrolló este capítulo de su podcast en el que tuvo de invitado a Pat Finnerty de What Makes this Song Stink, otro podcast hecho por una persona irrelevante, criticando a gente que ha moldeado la historia de la música.

