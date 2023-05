A finales de los 80 y principios de los 90, el grunge –género musical predominante de aquella época– llegó para refrescar con un nuevo sonido, estética, moda y cultura en general. Pero dentro de toda la movida que llegó para revolucionar al género, The Smashing Pumpkins & Nirvana, se vieron cara a cara por el título de la más popular comercialmente hablando.

Si bien, no queda duda de que Nirvana fue la pirámide del grunge y Kurt quien le diera vida, cara y forma, la realidad es que existen quienes comparan mucho a dicha banda con Pixies por la estructura sonora y estética que manejaron en su momento.

Sin embargo, comercialmente, Pixies no tuvo ni de broma el boom que los Smashing tuvieron en su momento, poniéndolos directamente a competir en tantos aspectos, que incluso, los fans hablaban de cómo Corgan –líricamente hablando– no le llegaba a los talones a Kurt, pero al mismo tiempo, los fans de Billy hablaban de cómo el sonido de Nirvana, era una copia de del de los Smashing en muchos aspectos de producción (cosa que con el paso de los años se comprobó).

“Cuando murió Kurt no lloré porque se murió un amigo, lloré porque se murió un rival. No quería estar en la liga y competir contra puro relleno, sino toparme con los más grandes rivales de la misma. Como si fuera Michael Jordan, ¿me entiendes? Es el número uno porque le ganó a los número uno. Y cuando me enteré de la noticia, lo resentí”.