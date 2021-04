La última vez que Dave Keuning, guitarrista de The Killers, liberó un material de estudio en formato solista, fue en 2019 y este salió bajo el nombre de ‘Prismism‘. Hoy en pleno transcurso de la pandemia y con un 2021 que luce muchísimo más entusiasta de lo que el 2020 pudo ser, el músico nos anuncia la llegada de un nuevo álbum que según NME, muy pronto conoceremos como ‘A Mild Case Of Everything‘.

Durante una entrevista para Rolling Stone, el guitarrista compartió que muchas de estas canciones habían sido planeadas para utilizarse con The Killers.

Sin embargo, la banda no pareció conectar mucho con lo que Keuning proponía y por ello, varias de estas canciones quedaron a la deriva y fueron rescatadas por él mismo para poder generar un disco nuevo.

“Simplemente no las quería desperdiciar”

Como parte del anuncio, Dave nos comparte un primer corte de este futuro nuevo álbum. El mismo se titula “Ends Of The Earth” y lo pueden escuchar a continuación: