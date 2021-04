Robert Plant, Black Sabbath, Oasis y Coldplay aparecerán en Rockfield: The Studio on the Farm, un documental sobre el legendario estudio de grabación residencial galés. La película se estrenará en formato digital el 14 de mayo a través del distribuidor independiente Abramorama, y mostrará décadas de imágenes de archivo entre bastidores de artistas como Queen, Simple Minds, The Stone Roses, Manic Street Preachers y muchos más que grabaron sus canciones en el querido estudio fundado en 1963 por un par de hermanos granjeros.

Dirigida por Hannah Berryman (Miss Mundo 1970: Beauty Queens y Bedlam), la película estará disponible por aquí como lanzamiento directo al consumidor de Watch Now Home antes de llegar a otras plataformas. Según un comunicado de prensa que anuncia el documental, la película narra el sueño de los hermanos Kingsley y Charles Ward, hace medio siglo, de construir un estudio de grabación en el desván de una granja familiar en la campiña de Welch.

Echaron a los animales de los graneros y trasladaron a los músicos a la habitación libre de Nan. Sin darse cuenta, habían puesto en marcha el primer estudio de grabación residencial independiente del mundo: Rockfield. Via comunicado oficial.

Entre los grupos emblemáticos que grabaron en Rockfield se encuentran Queen, que grabó allí “Bohemian Rhapsody”, así como The Stone Roses, que trabajó durante un año en su alucinante álbum de debut, y Rush, Adam and the Ants, Bauhaus, Iggy Pop, The Pogues, George Michael, entre muchos otros.

“En cierto modo, la película trataba de la dinámica de grupo, la intensidad y la naturaleza de ‘hacer o deshacer’ de la grabación residencial, algo que con la tecnología está en decadencia”, dijo el director Berryman en un comunicado. “Esa intensidad estuvo a punto de quebrar a algunas bandas, pero también produjo temas que han resistido el paso del tiempo, y tal vez se pueda escuchar todo lo que pasó en esta granja aislada en esa música, el placer y el dolor”.

No te pierdas el trailer a continuación.