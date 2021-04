Justo hasta que vio la película, Yvette Nicole Brown no tenía ni idea de que salía en Avengers: Endgame.

Resulta un poco extraño pensarlo ahora, pero por estas fechas, hace casi dos años, el mundo esperaba con ansias la mayor entrega del MCU que sirvió de colofón a la Saga del Infinito, en marcha desde el inicio de la franquicia en 2008. En la película, los seis Vengadores principales, junto con algunos aliados supervivientes, se unen para revertir los efectos devastadores del chasquido de Thanos (Josh Brolin) en Avengers: Infinity War.

Al igual que Infinity War y las dos películas anteriores del Capitán América, Endgame fue dirigida por Joe y Anthony Russo. Sin embargo, antes de embarcarse en el universo Marvel, los Russo eran más conocidos por su trabajo en televisión en series como Arrested Development y Community. En el caso de esta última, los Russo demostraron que nunca olvidaron sus raíces al traer a varios ex alumnos de Community para hacer cameos en sus proyectos del MCU.

Uno de esos cameos fue el de Yvette Nicole Brown, quien interpretó a Shirley Bennett en Community.

En Avengers: Endgame, Brown actuó como una empleada de SHIELD en los años 70, quien descubre a Steve Rogers (Chris Evans) y a Tony Stark (Robert Downey Jr.) encubiertos. Mientras hablaba con ComicBook.com sobre su nueva serie en Disney+, Big Shot; Brown reveló que no se dio cuenta de que realmente estaba en Endgame hasta que vio la película. Al filmar su cameo, ella creía que era para Infinity War:

La noticia de que estaba en ella, era un cameo, así que no debía decírselo a nadie. Así que guardé el secreto durante dos años. La rodamos en 2017, y no se estrenó si no hasta 2019.

(…) Cuando salió Infinity War y no me vi en ella, me dije: ‘Bueno, ya sabes, fue una gran experiencia. Trabajé con Chris y Robert. No funcionó, está bien’. Así que fui al estreno de Endgame con mi grupo de amigos, y vimos el ascensor y me dije, ‘¡Estoy en esto!’ Y lo siguiente es mi cara, estaba tan sorprendida como todos los demás.