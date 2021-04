Puede que Hugh Jackman haya asegurado que jamás en su vida volvería a interpretar un papel de Marvel, sin embargo, por mucho rango y reconocimiento que tenga como actor, hasta él tiene que aceptar que gran parte de su carrera se forjó a partir de convertirse en Wolverine a través de X-Men.

Y es por eso que ahora fuentes cercanas a WGTC han revelado que, posiblemente, Jackman regrese a la piel de Guepardo ahora que los multiversos están más activos que nunca en el MCU.

Según Mikey Sutton, quien se ha hecho famoso por revelar grandes adelantos inesperados en películas y series, con la llegada de ‘Deadpool 3‘, la cuál se contará a manera de ‘Rashomon‘ donde diversos personajes contarán sus versiones de los hechos sucedidos para que el público saque sus propias conclusiones, tanto él como Samuel L. Jackson podrían aparecer en esta película que se presentará como un importante punto de apoyo para comprender todos los cruces de realidades que ocurrirán a aprtir de ‘Dr. Srange 2 In the Multiverse of Madness‘.

¿Realmente pasará? No lo sabemos. Pero toda la comunicación de Ryan Reynolds siempre ha dado a entender eso. Sin embargo, de aquí a que suceda, existe mucho vacío en el medio.