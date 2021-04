Christopher Keith Irvine, mejor conocido por su nombre sobre el ring, Chris Jericho; se declaró recientemente como acérrimo fanático de otro titán, pero de los escenarios.

Estamos hablando por supuesto de Lars Ulrich, el reconocible co-fundador de Metallica, a quien calificó como un “gran baterista” porque “toca lo que es correcto para la melodía”. Jericho dijo que siempre ha sentido un enorme respeto por Ulrich, a pesar de los detractores y críticas que de vez en vez surgen hacia su persona. A través de una reciente entrevista con el podcast especializado en la banda, “…And Podcast For All!”, confesó:

La gente se ensaña con Lars – es algo divertido – de la misma manera en la que la gente se ensaña con Ringo [Starr, batería de The Beatles]. Lars es ahora el Ringo del heavy metal. Y lo que quiero decir con esto es que Ringo tocaba lo que era mejor para la canción – no la parte más llamativa, no lo que le va a llevar a la portada de la revista Modern Drummer-. Toca lo que es correcto para la melodía. Y por eso Lars es genial.

Añadió sobre sus preferencias personales:

Soy un gran fan de la forma de tocar de Lars. ¿Está siempre completamente a tiempo? ¿Acelera y ralentiza en directo? Bueno, lo hace, pero ¿adivina qué? Eso es el p*to rock and roll en directo, hombre. Y mucha gente lo odia, y lo entiendo.

El año pasado, Ulrich dijo que ya no le molestaban las críticas de la gente sobre sus habilidades como baterista, diciendo a la revista del club de fans de Metallica, So What:

Ya he superado eso, soy literalmente inmune a ello.