La obra de culto creada por Richard Kelly acaba de recibir uno de los boxsets más importantes que veremos ser lanzados en este 2021: una espectacular compilación de artes, cortes y demás sorpresas de ‘Donnie Darko’ en 4K Ultra HD.

Conformado por la remasterización de la película, además de la obra teatral de la misma y la versión con “director’s cut”, este emblemático boxset contiene un libro de 100 páginas a color que retratan cientos de momentos acumulados durante el rodaje de la misma, así como dibujos e ilustraciones del concepto y trabajo creativo que conllevo a Richard Kelly y a todo su equipo a crear este trabajo.

Además de lo mencionado, el boxset buscará mantener una fidelidad y respeto al audio original de la película que, por cierto, se convirtió en un referente técnico para futuras generaciones en el ámbito de grabación como el Original DTS-HD Master Audio 5.1 audio.

¿Quieren adquirirlo? Denle click por acá, ya que por un costo de $32.00 dólares, este gigantesco boxset también incluirá el famosísimo documental, ‘Deus ex Machina: The Philosophy of Donnie Darko’, que profundiza el poderoso contexto y trasfondo de la película en un nivel psicológico y físico (espacio-tiempo). .