Los viernes, además del anuncio del fin de semana, suelen traer buenas noticias y este no será la excepción.

Gracias a un reporte de the life of best fit, se ha dado a conocer que el líder de Bloc Party, Kele Okereke, ha dedicado su tiempo de pandemia para idealizar, construir, escribir, componer y grabar un disco solista cuyo título será ‘The Waves Pt. 1’.

Este trabajo dará seguimiento a sus últimas dos placas en solitario: ‘2042′ y ‘Leave to Remain‘, mismos que liberó en 2019 y los cuales, debido a la pandemia del 2020 (y que sigue hasta ahora), se encontraron con un abrupto alto para poder seguirlo presentando alrededor del mundo.

Pero no todo está tan mal para Kele, ya que está producción constará de 13 canciones de las cuales, los títulos ya se han revelado.

¿Quieren pre-ordenarlo? ¡Ya pueden hacerlo vía KOLA Records! El disco estará disponible el próximo 28 de mayo, así que estén atentos a sus plataformas favoritas y tiendas de vinilos online preferidas.

Tracklist: