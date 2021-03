El polémico Moby ha anunciado un nuevo álbum titulado Reprise, que se lanzará el próximo 28 de mayo a través de Deutsche Grammophon.

Reprise verá al artista neoyorquino re-visitando y re-inventando los aspectos musicales más destacados de sus 30 años de carrera. Junto con la Budapest Art Orchestra, ha rediseñado algunos de sus clásicos e himnos más reconocidos con nuevos arreglos orquestales e instrumentos acústicos.

Al proyecto se une una alineación estelar de artistas invitados de todo el espectro musical, incluidos Alice Skye, Amythyst Kiah, Apollo Jane, Darlingside, Deitrick Haddon, Gregory Porter, Jim James, Kris Kristofferson, Luna Li, Mark Lanegan, Mindy Jones, Nataly Dawn, Skylar Gray y Víkingur Ólafsson.

El primer sencillo que se desprende del elepé es “Porcelain”, que cuenta con la colaboración de Jim James (My Morning Jacket).

Reprise incluye las pistas más importantes de Moby, entre ellas “Go”, “Extreme Ways” (famosa de la franquicia de películas de Bourne), “Natural Blues” y “Why Does My Heart Feel So Bad?”. Algunas de las nuevas versiones son más dispersas y lentas, mientras que otras explotan el potencial grandilocuente que puede ofrecer una orquesta.

Al respecto del nuevo disco recopilatorio, Moby dijo mediante un comunicado de prensa:

Lo siento si esto parece evidente, pero para mí el propósito principal de la música es comunicar emociones, compartir algún aspecto de la condición humana con quienquiera que esté escuchando. Anhelo la simplicidad y la vulnerabilidad que se puede obtener con la música acústica o clásica. Moby vía comunicado de prensa.

‘REPRISE’ TRACKLIST