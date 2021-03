Después de su berrinche por haber sido superado por Joaquin Phoenix como “The Joker“, Jared Leto –quien juró jamás volver a interpretar dicho papel– podría encontrarse en serias pláticas para regresar a la piel del personaje.

Tras haber “regresado” en el ‘Snyder Cut‘, rumores de WGTC apuntan a que el estudio podría, en efecto, revivir el ‘Snyder Verse‘ y lograr dar continuidad a la “Liga de la Justicia” que Zack visualizó desde hace más de 5 años.

Sin embargo, nosotros no nos tomaríamos dichos rumores tan enserio, ya que si bien Leto falló como “The Joker“, su rango de actuación no se pone en duda ya que como todos sabemos, se entrega en corazón, cuerpo y alma a los papeles que realiza y actualmente, se encuentra sumergido en un nuevo rol para la siguiente película de Ridley Scott, “House Of Gucci“.

¡Así que no se emocionen! Es posible que el ‘Snyder Verse‘ se haya quedado en tan sólo eso: un release exclusivo de Amazon Prime y una despedida lo que pudo ser el universo DC.