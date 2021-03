Todo parece indicar que, al igual que a muchos colegas, la pandemia del Coronavirus (y el tiempo libre derivado de ella), ha impulsado al icónico conjunto neoyorquino de Interpol para grabar lo que será su próximo material discográfico.

Recientemente, Sam Fogarino, baterista de la agrupación, concedió una entrevista a Brian Franklin para su podcast Achievements & Strategies, en donde detalló las ideas que ya tiene en mente para el próximo elepé (séptimo en la discografía de Interpol). Además, confesó cuáles son las canciones que más y menos le gustan de la banda.

Tenemos muchas canciones, más de las que usualmente tenemos. Dentro de 3 semanas nos reuniremos, en persona, pero será en un lugar lejano al norte de Nueva York, lejos de todo y en una casa lo suficientemente grande para no tener que estar respirándonos de cerca. Tocaremos en vivo, tomaremos todo lo que grabamos de manera remota, lo juntaremos y tocaremos porque estaremos grabando al final del verano. Lo mejor es estar los tres juntos en un cuarto. Interpol es una banda, no importa cuál tecnología tengamos, fue genial que ninguno de nosotros cediera. Sam Fogarino vía Achievements & Strategies.

Sobre los temas que menos le gustaban de Interpol, el baterista confesó que el problema no eran las canciones en sí, si no el contexto en el que fueron compuestas. Destacó “Who Do You Think” (‘Our Love To Admire’), pues los conflictos con el ex-bajista, Carlos Dengler, empezaban a ser más latentes.

Hubo muchas peleas en esa canción y estuve en medio de ellas. Había muchas tensiones entre Carlos y Paul. Carlos ya iba saliendo del grupo. A pesar de que Paul y yo hacíamos cosas por nuestra parte, no queríamos cambiar la cara de Interpol, y Carlos sí. Él ya se consideraba un compositor de cine y era todo lo que quería hacer. Quería controlar todo y no le importaba de dónde veníamos. Sam Fogarino vía Achievements & Strategies.

Por el lado amable de la historia, Fogarino citó a “Untitled”, “Public Pervert”, “Pace is the Trick”, “Success”, “My Blue Supreme”, “The Rover” y “Rest My Chemistry”, como las piezas que “le encanta tocar en vivo”.

Escucha la charla completa de Sam Fogarino a través de Achievements & Strategies a continuación.