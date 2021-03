Tal y como lo reporta NME, la cantante Billie Eilish ha ganado un caso en contra de un sujeto de 23 años llamado John Hearle, quien durante los últimos meses ha acampado frente a su casa en Los Ángeles, trepando su barda para observarla y haciendo señales de muerte en cada encuentro visual que han tenido.

Recientemente, Eilish se ha enfrentado a otros casos similares con sujetos entre 20 y 25 años que la acosan afuera de su casa, y por ello la cantante ha compartido necesitar apoyo legal para salvaguardar su espacio ya que es la segunda vez en 6 meses que tiene que pedir una orden de reestricción.

La última persona a la que se tuvo que enfrentar fue Prenell Rosseau, quien en 7 ocasiones invadió su propiedad en las noches para intentar entrar a su casa.

“Ya no me siento segura; no siento que pueda salir a caminar ó realizar cualquier actividad. Temo por mí y por mi familia. Cada que lo veo, siento ganas de gritar”.

Billie Eilish