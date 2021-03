Pese a que la ciencia no ha podido explicar aún su existencia, los eventos paranormales son parte fundamental e innegable de la idiosincracia mexicana; hecho que es particularmente cierto para ‘La Mano Peluda’, emisión radiofónica que se transmite desde México para el mundo; bajo la dinámica de radio-terror (donde la gente llama y relata al aire su historia de terror).

Es transmitido por Radio Fórmula. El programa inició el 13 de agosto de 1995 y fue creación de Mario Córdova, entonces director artístico de la estación de radio 104.1 FM. El primer conductor fue Rubén García Castillo quien transmitió durante cuatro años. Posteriormente, de 1999 al 2010, ‘La Mano Peluda’ estuvo a cargo de Juan Ramón Sáenz.

Del 2010 a enero del 2018 regresó Rubén García Castillo y a partir del 15 de enero del 2018 hasta la fecha está bajo la conducción de Gina Avilés y Nacho Muñoz, productores de la emisión desde hace dos décadas. ‘La Mano Peluda’ es un programa ícono no sólo en México, sino en el mundo entero.

A continuación, te compartimos 10 de los relatos más espeluznantes compartidos por los ‘peludomaniacos’.

Josué Velázquez llamó a mediados del 2002 desde el Monte, California, Estados Unidos. Su caso protagonizó titulares de varios medios de comunicación en México.

Velázquez explicó que, de niño, cruzó la frontera hasta EE.UU., acompañado de su madre, su abuela y sus dos hermanos. Aseguró haber hecho un pacto con el diablo a cambio de poder y dinero para superar una crisis económica. Dijo haber matado a su abuela para lograr el propósito. De acuerdo con su relato, las huellas del crimen desaparecieron después.

Luego de realizar la única entrevista que concedió Josue en 2011, Juan Ramón Sáenz falleció a causa de una fuerte infección gastrointestinal que le provocó un paro cardiorespiratorio.

En diciembre de 2014, un hombre llamó al programa para contar que él y su esposa escuchaban ruidos raros en su casa de Ciudad de México.

El asunto se tornó extraño cuando ella encontró unas botas de minero junto a una puerta que daba al sótano de la casa. La pareja se deshizo de las botas, pero éstas reaparecieron.

Trágicamente, luego de una serie de eventos inexplicables con las botas como protagonistas, la esposa terminó recluida en un hospital psiquiátrico.

Martín explicó en 2013 que luego de meterse a la cama de su hermana mientras ella no estaba, el oso gigante que le habían regalado se volteó para decirle “¿qué me ves”?

“Le voy a contar una historia que a mí me sucedió. Hay gente que me cree, gente que no, gente que se ríe… pero fue así como me sucedió”.