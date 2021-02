El pasado 22 de enero, la creadora de contenido digital, Nath Campos, denunció a través de un extenso video en YouTube el caso de abuso sexual que sufrió a manos de otra figura pública de Internet, Ricardo González, youtuber mejor conocido como Rix.

A 5 semanas de la denuncia mediática, la Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), anunció la detención del implicado, ahora nombrado como Ricardo “N”, por tentativa de violación.

En un comunicado oficial se constató que agentes de la Policía de Investigación (PDI), ingresaron al sospechoso al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para ponerlo a disposición de un juez por su probable participación en un delito que data del 2017, perpetrado contra una mujer quien ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

Tras la acusación y los quehaceres jurídicos pertinentes, la fiscalía localizó y arrestó a Ricardo “N” en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Campos, de 25 años de edad, relató el pasado 22 de enero cómo fue que Rixi abusó de ella encontrándose en un estado inconveniente, luego de asistir a una reunión entre amigos. El violentador se ofreció a llevarla a su departamento, en donde se registraron los hechos. Actualmente, el video-denuncia de Nath Campos cuenta con más de 12 millones de reproducciones.

No podía mover los brazos, las piernas, no sé si estaba en shock, muy borracha, no sé qué estaba pasando y hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo.

Nath Campos vía Youtube, 2021.