The Offspring, la legendaria banda de punk rock liderada por Dexter Holland, anunció el fin de casi una década de inactividad en el estudio, debido a que este año el grupo lanzará su primer disco en nueve años.

El nuevo álbum de The Offspring llevará por título Let the Bad Times Roll y llegará de manera oficial el próximo 16 de abril en formatos físico y digital. Ya lo puedes pre-ordenar en found.ee.

Cabe señalar que el nuevo disco de The Offspring fue producido por Bob Rock, famoso por haber sido quien produjo el legendario disco negro de Metallica y uno de los productores más reconocidos de la industria de la música.

Junto con el anuncio de su nuevo disco, The Offspring también ha compartido el primer sencillo oficial de su nueva producción discográfica, y se trata de la canción que lleva el mismo nombre del álbum, “Let the Bad Times Roll”. Puedes escucharla más abajo.

Revisa a continuación todos los detalles de Let the Bad Times Roll, el próximo álbum de The Offspring, el cual verá la luz en abril de este año.

Tracklist de Let the Bad Times Roll de The Offspring