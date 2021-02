Tal y como el sitio Kerrang reporta, la colaboración planeada entre Grimes y Lil Uzi Vert no sucederá tal y como lo habíamos pensado, sin embargo, ambos sí colaboraran en un proyecto en común: el nuevo disco de Blink-182.

Junto a la ayuda de Pharrell, el extraño dúo que lleva ya un tiempo compartiendo streamings online donde hablan de implantes y chips en el cerebro, formaron parte de la lista de invitados que Mark Hoppus y compañía eligieron para su siguiente gran producción.

Y aunque el público de Blink no parece precisamente emocionado no sólo por la ausencia de DeLonge (a la que todavía no se acostumbran), sino porque definitivamente esta no es la banda que esperaban ver en 2021, la realidad es que hay un cierto aire de curiosidad entorno al disco.

¿Qué clase de música puede hacer Blink-182 con Grimes? ¿Tendrá I.A? De momento, no hay más detalles del disco pero seguramente este 2021 será un escenario excelente para mostrarnos más noticias al respecto.