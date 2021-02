“Coheed And Cambria Coffee Roasters” es el nombre con el que la banda ha decidido lanzar su nueva marca de café gourmet.

Tal y como Claudio Sanchez comenta, la intención de esto fue juntar sus dos pasiones (el café y su banda), para dar vida a un concepto que fusione todos los elementos de ambas partes en un café pensando para amantes del grano, y amantes de Coheed and Cambria.

“Muchos fans notarán el uso de nombres, personajes, canciones que hemos escrito con el paso de los años, impresos en este café.



Soy un ávido bebedor de café y lo amo; era obvio que eventualmente esto iba a pasar”.

Algunas referencias incluyen a “The Knowledge And The Beast” y por supuesto “The Amory Wars”. Chequen por acá el diseño y si lo quieren pedir, no duden en ingresar a www.coheedroasters.com.