¡Fanáticos de Slipknot, prepárense! Recientemente, el vocalista de la agrupación de nu-metal, Corey Taylor, adelantó que se vienen noticias muy importantes en torno a la agrupación de Des Moines, Iowa, mismas que probablemente serán relevadas el próximo mes.

Actualmente, la banda tiene la mirada puesta en el horizonte, con fechas de gira planificadas para este verano y se habla de un seguimiento de su álbum del 2019, We Are Not Your Kind , cuyo lanzamiento se especula rumbo a la recta final del año.

Hablando con Kerrang! Radio esta semana, Taylor insinuó que hay grandes y emocionantes noticias por venir.

Se están preparando algunas cosas de las que no puedo hablar, pero es enorme. Puedo decir esto: probablemente se enterarán de ello en el próximo mes, digámoslo de esa manera. Corey Taylor vía Kerrang! Radio.

Hablando sobre la probabilidad de sacar adelante sus planes de gira debido a la actual pandemia del Coronavirus, el vocalista confesó:

Slipknot está programado para hacer una gira por Estados Unidos a finales de septiembre. Estamos agendados. Y todavía no hemos escuchado nada diferente. Hablamos con [el promotor de conciertos] Live Nation todas las semanas. Estamos actualizados sobre las distintas restricciones, no solo en los [varios estados de EE. UU.], sino a nivel federal. Obviamente, estamos vigilando todo y partiendo de ahí. Corey Taylor vía Kerrang! Radio.

En noticias relacionadas; recientemente Slipknot recibió su propio tratamiento al más puro estilo de Funko Pop!, pues la agrupación fue homenajeada por la popular compañía de figuras de vinilo.

La última colaboración del fabricante ve al líder Corey Taylor, al programador Craig Jones y al DJ Sid Wilson inmortalizados en la ya clásica re-imaginación de Funko, cuyos juguetes son mundialmente famosos por sus exageradas y curiosas cabezas.