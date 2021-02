¡Excelentes noticias para los fanáticos de The White Stripes! Luego de 16 largos años, la icónica sesión que el conjunto ofreciera como parte de las sesiones From The Basement finalmente será compartida en su totalidad, completamente gratis y a través de YouTube.

La dupla conformada por Meg y Jack White formó parte de la “primera temporada” de From The Basement, la icónica serie musical creada por el productor Nigel Goldrich (Radiohead); y que presentó artistas internacionales en directo, sin anfitrión ni audiencia.

Godrich concibió From The Basement para capturar “la verdadera representación” del trabajo de los artistas sin la presión de la promoción televisiva o la interferencia de presentadores y público. Escribió que quería hacer que las bandas se sintieran lo más cómodas posibles para que pudieran dar “grandes actuaciones sin la agonía habitual de las promociones televisivas que todo el mundo tiene que hacer, pero que nadie parece disfrutar”.

La actuación del 2005 de The White Stripes, mismo año en el quela dupla lanzó su quinto material de estudio, Get Behind Me Satan, contempló un setlist de 6 temas, introduciendo cortes como “Blue Orchid”/”Party of Special Things to Do”, “Ugly as I Seem” o “Little Ghost”.

La serie uno también contó con la participación de Albert Hammond Jr; Jarvis Cocker, Thom Yorke, Sonic Youth, entre otros muchos más.

Disfruta a continuación de la sesión de The White Stripes como parte de las icónicas sesiones de From The Basement…¡16 años después!