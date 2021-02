Kings of Leon ha estrenado una canción más de su próximo disco de estudio titulado When You See Yourself, el cual llegará el próximo mes de marzo.

La nueva canción de Kings of Leon se titula “Echoing” y se convierte en el tercer corte oficial del primer disco de la banda en cinco años, ya que previamente pudimos escuchar las canciones “The Bandit” y “100,000 People”.

Escucha a continuación la nueva canción de Kings of Leon, del nuevo disco When You See Yourself, mismo que será lanzado de manera oficial el 5 de marzo en todas las plataformas de música en streaming.