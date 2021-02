Todos amamos las teorías de Pixar y las loquísimas conversaciones que estas generan en el internet. Sin embargo, CBR ha compartido una que definitivamente nos emociona, aunque en efecto está muy fumada.

La teoría se basa en que Violet es en realidad la hija de Edna Moda, la icónica diseñadora de trajes para súper héroes de la que todos nos enamoramos en las películas de ‘Los Increíbles’.

¿La razón? En la primera película se revela que hace 15 años el gobierno prohibió a los “súpers“, y que Edna se retiró hace “14”, un año después de la “prohibición“.

Si lo analizan, Violet tiene 14 años, justos los que lleva Edna retirada del mundo de la “moda para súper héroes“, lo que da inicio a toda la explicación de la teoría:

Un año después de haberse retirado, Edna Moda –quien no tiene súper poderes– resultó embarazada y tiempo después, al dar a luz, nació una bebé con súper poderes.

Al estar activa la prohibición de súper héroes, los súpers comenzaron a escaparse y esconderse, por lo que el gobierno los comenzó a cazar (tal y cómo se explica en la primera película).

Edna, al haber estado tan directamente ligada a todos esos súper héroes, no sólo se encontraba bajo la constante mira del gobierno, sino que al dar a luz, probablemente el bebé –como Jack Jack– comenzaría a hacer uso no intencional de sus poderes, revelando que era una “súper” y siendo separada de su madre al instante por los federales.

Así que Edna decidió encomendarle la salud y bienestar de su hija a la única pareja súper en la que confiaba, y que además ya estaba bajo protección directa del gobierno: los Parr.

Al haber sido separados del único trabajo que amaban, y gracias al cariño que se tenían, deciden adoptar a Violet como una muestra del amor y apoyo hacia Edna por todo lo que hizo por ellos en el pasado (diseñarles trajes increíbles).

Sin embargo, tiempo después el Sr. & Sra. Increíbles tuvieron a Dash, quien tiene la nariz de Elastic Girl y el cabello rubio de Mr. Increíble.

Así pues, al ya haber entrenado como padres junto a Violet, y enamorarse de la idea de tener a un hijo como Dash, es que viene el segundo (sanguíneo) “Jack Jack“.

¿Y qué notan de estos dos? Ambos son rubios ó al menos tienen pelo claro. Ambos tienen características parecidas a Mr. & Mrs. Increíble: ya sea la nariz puntiaguda ó las redondas y pequeñas orejas.

Entonces, ¿qué pasa con Violet?

Mientras que Violet no posee ni un sólo rasgo físico de los Parr, sí comparte uno muy característico con Edna Moda: las ojeras.

Además, el cabello lacio y negro es otro factor vital que muestra un parecido importantísimo entre ella y la famosa diseñadora de trajes para súper héroes.

Algo más que se refleja en la personalidad, ambas tienen poca tolerancia ó paciencia al enfrentarse a situaciones que les incomodan; mientras que Edna en su madurez simplemente dice “no” y manda a todos a volar, Violet explota demostrando el mismo temperamento que su madre pero con menos autocontrol.

¿Y quién es el papá? No lo sé Rick, pero si le pones atención a estas señales, puede ser que no sea tan falso y que incluso, esto prepare el preámbulo de la siguiente película que, si bien no se ha confirmado, tampoco ha sid completamente rechazada como una posibilidad para Pixar.