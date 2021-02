El domingo 7 de febrero se llevará a cabo en el estadio Raymond James de Tampa, Florida, la 55º edición del Super Bowl. Una edición única en su tipo, marcada por la pandemia global del Coronavirus, que verá a la organización reducir su aforo de 66 mil fanáticos a tan solo 22 mil.

Además de la jornada deportiva entre los locales Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs; uno de los segmentos más esperados por los fanáticos -y no fanáticos del fútbol americano- es el espectáculo de medio tiempo, que en esta ocasión será amenizado por The Weeknd.

Ahora bien, en el contexto de su aparición en el Super Bowl LV, recientemente el artista de 30 años de edad anunció el lanzamiento de The Highlights, su primer disco recopilatorio, disponible el próximo 5 de febrero, y que incluirá algunos de los grandes éxitos de su discografía como “Love me Harder” ft. Ariana Grande o “Starboy” ft. Daft Punk. Los pedidos anticipados ya están disponibles por aquí.

Algunos usuarios en Twitter especulan que The Weeknd podría anticipar el lanzamiento de The Highlights trayendo al escenario a sus grandes colaboradores (Daft Punk, Ariana Grande y Kendrick Lamar); mientras que otros aseguran que se trata únicamente del tracklist del disco más no el setlist de su show en el Super Bowl LV, que como ya es costumbre, se trata de una sorpresa para la audiencia de clase global.

Recordemos también que el espectáculo de medio tiempo tiene una duración aproximada de 15 minutos; y la supuesta lista filtrada de canciones de The Weeknd abarca 18 temas, ¿sería tiempo suficiente? Habrá que esperar.

La página de The Weeknd confirma que este será el set de canciones para el medio tiempo del #SBLV Casi confirmando las apariciones de Daft Punk y Ariana Grande en el show 🤩 #NFL #NFLTwitter pic.twitter.com/WVfCzxWigg — Darinka Ch (@darinka_xi) January 28, 2021