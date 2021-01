Puede que Billy Crystal (‘La Princesa Prometida‘) no produzca tantas películas como solía hacerlo en su día, pero el icónico actor sigue trabajando cuando la oportunidad es correcta. Y es genial ver que volverá a poner voz a uno de sus personajes animados clásicos en algo más que una película única. Crystal pronto regresará al mundo de Monsters, Inc cuando los personajes tengan su propio programa en Disney +.

En entrevista con Collider, Billy Crystal confirmó que volverá a interpretar el entrañable papel de Michael “Mike” Wazowski, esta vez en ‘Monsters at Work‘, una próxima serie del streamer. Crystal también habló sobre algunas de las otras decisiones con respecto al reparto, y les hizo saber a todos que John Goodman volverá como su compañero y amigo, James “Sulley” Sullivan.

Según información del histrión, Monsters at Work se desarrollará algunos meses después de los eventos en Monsters, Inc. (2001). Recordemos que la película de seguimiento, Monsters University (2013), fue en realidad una precuela de la original. El nuevo programa seguirá a la pareja mientras hacen la transición de Monstrópolis a la ciudad energizada por carcajadas. También regresan al elenco John Ratzenberger como el Yeti, Jennifer Tilly como Celia Mae y Bob Peterson como Roz.

En este momento, Monsters at Work no tiene una fecha de lanzamiento clara. Originalmente, se suponía que el programa se lanzaría en Disney+ en algún momento del 2020, pero Billy Crystal insinuó en la entrevista que la producción se había ralentizado significativamente debido a cierres y regulaciones relacionados con la pandemia. Actualmente, no hay un momento específico sobre cuándo veremos a Mike y Sully nuevamente en la pantalla. Habrá que esperar.