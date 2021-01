Aunque usted no lo crea, Konami no subsiste de programar y distribuir videojuegos por mucho que nuestros recuerdos se asocien a eso.

La realidad, es que de todas las sub-ramas que tiene la empresa, como Arespear (su división centrada en diseñar y distribuir equipo de computo), Megacyber Corporation (que es su división de telefonía celular) y su dominio completo en la creación y distribución de máquinas Pachinko (popular juego de monedas) por todo Japón, la de los videojuegos se queda corta en el margen de ganancias y por ello, no es actualmente su fuerte primordial.

Y eso se ha visto reflejado en este 2021 ahora que Konami ha compartido en su página oficial, una prueba de que las primeras tres divisiones encargadas de diseñar, programar y desarrollar videojuegos, está próxima a cerrar en la siguiente reestructuración de la empresa:

Y si bien no existe un comunicado oficial, esto es lo que aparece en su web oficial bajo el mandato de su Jefe Oficial de Operaciones, Hideki Hayakawa.

En el pasado, Konami nos ofreció grandes juegos como Contra, Castlevania, Silent Hill, Metal Gear y varias adaptaciones de ‘Batman‘ en diferentes momentos de la evolución del personaje en el cine.

Sin embargo, desde 2015 que la empresa no libera un título a la altura de ‘Metal Gear Solid V: The Phantom Pain’ y por ello, su división de videojuegos no ha hecho más que absorber dinero sin verdaderamente obtener un retorno de inversión sensato a nivel PPRR y económico.

¿Será este el fin de una era?