Hypebeast ha reportado el lanzamiento de uno de los arcade más esperados de todos los tiempos para los coleccionistas gamers: una caja que contenga los mejores títulos de peleas con la clásica señalética de los X-Men liberada en los noventas.

La compañía Arcade1Up ha anunciado no sólo uno, sino varios proyectos que involucran a esta impresionante consola que además de tomar lo mejor que Activision y Marvel liberaron en las últimas dos décadas de los 90.

Junto con esta, una mesa deluxe PONG será liberada con un diseño impresionante que rinde honores a lo icónico que se volvió el videojuego en bares y pubs alrededor del mundo.

¿El costo de estas bellezas? $550 USD vía Best Buy. Y sí, tienen envíos a todo el mundo sin importar que la cadena se haya ido de algunos países.

El arcade X-Men incluye otros videojuegos como: ‘Captain America and The Avengers‘, ‘The Avengers in Galactic Storm‘, ‘Dragon’s Lair‘, ‘Killer Instinct‘, ‘Dragon’s Lair 2‘, ‘Space Ace’, ‘Killer Instinct 2‘ y hasta ‘Battle Toads Arcade‘.