Cuando Nine Inch Nails y David Bowie se unieron para el Outside Tour 1995, ambos talentos se enfrentaron a una de las resoluciones más polémicas de sus trayectorias, ¿Quién debía de encabezar la gira?. En aquel punto de sus carreras, Nine Inch Nails era un atractivo mucho más grande en el circuito de conciertos que Bowie, pero Trent Reznor no podía aceptar la idea de quitarle el protagonismo a uno de sus mayores héroes.

“Descubrimos una manera de hacer que el programa tuviera sentido, y que todo se sintiera como una experiencia”, dijo Reznor recientemente a Rolling Stone.

Tocábamos en acústico, luego salía David e interpretaba “Subterraneans” con nosotros, después salía su banda, tocábamos juntos, y la nuestra se retiraba. Trent Reznor vía Rolling Stone.

Sobre la oportunidad única de haber tocado “Hurt” en compañía del Duque Blanco, Reznor confesó.

Uno de los mejores momentos de mi vida fue estar en el escenario junto a David Bowie mientras cantaba “Hurt” conmigo. Estaba fuera de mí, pensando: ‘Estoy parado en el escenario junto a la influencia más importante que he tenido y él está cantando una canción que escribí en mi habitación‘ Trent Reznor vía Rolling Stone.

Estos shows tuvieron lugar cinco años después de que Bowie decidiera retirar oficialmente sus éxitos del catálogo en vivo para la gira Sound + Vision, por lo que su set consistía principalmente en canciones de su nuevo LP, Outside, y canciones antiguas menos conocidas como “Andy Warhol” y “Teenage Wildlife”.