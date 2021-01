Por primera vez en la historia se celebraron los Critics Choice Super Awards, donde en su contienda se incluyó a lo mejor del audiovisual orientado a fantasía, terror, súper héroes y acción.

Y durante la celebración de este galardón, la joven premiación decidió otorgar un importante premio de reconocimiento al legado y trayectoria del único e inigualable Patrick Stewart por sus icónica participación en ‘Star Trek’.

Mientras que para “Mejor Película de Acción” decidieron darle el premio a ‘Da 5 Bloods’ de Spike Lee, ‘The Old Guard’ se llevó el primer lugar para “Mejor Película de Súper Héroes”.

En general, nombres como Tina Fey, Jamie Foxx, Margot Robbie y hasta Vince Vaughn y Elisabeth Moss se llevaron las preseas de la noche. Sin embargo, pese a que algunos usuarios cuestionaron el “buen gusto” de estos llamados “expertos audiovisuales” quienes nominaron a todas las obras expuestas en los ‘Critics Choice Super Awards’, la lista de nominados fue bastante amplia y su primera edición un auténtico éxito.

¡Chequen la repetición por acá y conozcan toda la lista de nominados y ganadores tal y cómo los comparte Deadline!

CINE

Mejor película de acción

Bad Boys For Life

Da 5 Bloods (Ganadora)

Extraction

Greyhound

The Hunt

Mulan

The Outpost

Tenet

Mejor actor en una película de acción

Tom Hanks – Greyhound

Chris Hemsworth – Extraction

Caleb Landry Jones – The Outpost

Delroy Lindo – Da 5 Bloods (Ganador)

Will Smith – Bad Boys For Life

John David Washington – Tenet

Mejor actriz de una película de acción

Betty Gilpin – The Hunt (Ganadora)

Yifei Liu – Mulan

Blake Lively – The Rhythm Section

Iliza Shlesinger – Spenser Confidential

Hilary Swank – The Hunt

Mejor película animada

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul (Ganadora)

The Willoughbys

Wolfwalkers

Mejor actor de voz en una película animada

Jamie Foxx – Soul (Ganador)

Will Forte – The Willoughbys

Tom Holland – Onward

John Krasinski – Animal Crackers

Chris Pratt – Onward

Sam Rockwell – The One and Only Ivan

Mejor actriz de voz en una película animada

Tina Fey – Soul (Ganadora)

Honor Kneafsey – Wolfwalkers

Maya Rudolph – The Willoughbys

Phillipa Soo – Over the Moon

Octavia Spencer – Onward

Eva Whittaker – Wolfwalkers

Mejor película de súper héroes

Birds of Prey

The Old Guard (Ganadora)

Secret Society of Second-Born Royals

Sonic The Hedgehog

Superman: Man of Tomorrow

Mejor actor en una película de súper héroes

Skylar Astin – Secret Society of Second-Born Royals

Jim Carrey – Sonic The Hedgehog

Chiwetel Ejiofor – The Old Guard

Ewan McGregor – Birds of Prey (Ganador)

Ben Schwartz – Sonic The Hedgehog

Mejor actriz en una película de súper héroes

Kiki Layne – The Old Guard

Peyton Elizabeth Lee – Secret Society of Second-Born Royals

Margot Robbie – Birds of Prey

Jurnee Smollett – Birds of Prey

Charlize Theron – The Old Guard

Mejor película de horror

Freaky

The Invisible Man (Ganadora)

Relic

The Rental

Sputnik

Mejor actor en una película de terror

Ṣọpẹ Dìrísù – His House

Pyotr Fyodorov – Sputnik

Michiel Huisman – The Other Lamb

Dan Stevens – The Rental

Vince Vaughn – Freaky (Ganador)

Mejor actriz en una película de terror

Haley Bennett – Swallow

Angela Bettis – 12 Hour Shift

Elisabeth Moss – The Invisible Man (Ganadora)

Kathryn Newton – Freaky

Sheila Vand – The Rental

Mejor película de ciencia ficción o fantasía

Love and Monsters

Palm Springs (Ganadora)

Possessor

Synchronic

The Vast of Night

Mejor actor en una película de ciencia ficción o fantasía

Christopher Abbott – Possessor

Jake Horowitz – The Vast of Night

Anthony Mackie – Synchronic

Andy Samberg – Palm Springs (Ganador)

J.K. Simmons – Palm Springs

Mejor actriz en una película de ciencia ficción o fantasía

Ally Ioannides – Synchronic

Katherine Langford – Spontaneous

Sierra McCormick – The Vast of Night

Cristin Milioti – Palm Springs (Ganadora)

Andrea Riseborough – Possessor

Mejor villano en una película

Jim Carrey – Sonic The Hedgehog (Ganador)

Kathryn Newton – Freaky

Martin Short and Jane Krakowski – The Willoughbys

J.K. Simmons – Palm Springs

Hilary Swank – The Hunt