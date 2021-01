El día de hoy retrocederemos 16 años en el tiempo para revivir aquella velada en la que el legendario David Bowie compartió escenario con los canadienses Arcade Fire; entregando un maravilloso mano a mano que ,además, benefició a una excelente causa.

Live EP (Live at Fashion Rocks) es un corta duración en vivo grabado en 2005 por Arcade Fire y David Bowie. Actuaron juntos el 8 de septiembre como parte de Fashion Rocks 2005 en Nueva York. El dinero obtenido con las ventas del EP se destinó al esfuerzo de socorro del huracán Katrina en Nueva Orleans.

Aquella noche de verano del 2005, el conjunto de multinstrumentistas​ comandado por Win Butler ofreció una hermosa re-versión de “Wake Up”, corte de su álbum debut Funeral (2004); con David Bowie cooperando en la guitarra y vocales.

Para devolver el favor, el conjunto participó en “Five Years”, la pista de apertura del álbum seminal de 1972 ‘The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars’.

Fashion Rocks es un evento anual de recaudación de fondos de caridad internacional que presenta las colecciones de los mejores diseñadores del mundo, pareándolas con actuaciones en vivo de actos musicales.

El evento inaugural Fashion Rocks se llevó a cabo en el Royal Albert Hall el 15 de octubre de 2003. Diecisiete diseñadores presentaron esa noche, incluidos Donatella Versace y Alexander McQueen; con Björk, Jane’s Addiction, Beyoncé, Robbie Williams, Grace Jones, Milla Jovovich, Blue y Duran Duran entre los artistas invitados.