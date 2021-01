HBO ha anunciado el regreso de una de la series más importantes de principios de los dosmiles, y hablamos Sex and the City, la historia que sigue a Sarah Jessica Parker y sus tres amigas a lo largo de de sus aventuras amorosas y personales de sus complicados 30’s.

Después de 15 años de haber llegado a su fin, al menos como serie, Sex and the City regresará para una nueva temporada de 10 capítulos, en los cuales veremos de vuelta a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, ahora en sus 50’s, lo que implicará nuevos problemas y nuevas aventuras.

Cabe señalar que Kim Cattrall, quien interpreta a “Samantha Jones” en la serie, no regresará para la nueva secuela.

Pero bueno, lo mas importante de todo es que HBO anunció la nueva serie de Sex and the City, titulada And Just Like That…, acompañada de su primer trailer oficial, el cual ya puedes ver a continuación.