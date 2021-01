Cuando hablamos de limitaciones físicas (ya sean de nacimiento, congénitas, o provocadas por un accidente), la vida de las personas quienes las padecen suelen asociarse intrínsecamente al sufrimiento y frustración; sin embargo, esa no es la constante para todos; y prueba de ello son los músicos que a pesar de sus discapacidades, logran sentir y trasmitir de manera única a la llamada cuarta arte.

Ray Charles, el genio del saxofón y el piano quien inyectó a todo el mundo con la delicia del soul, el jazz y el R&B, empezó a perder la vista cuando tenía cinco años. Para los diez, estaba completamente ciego. La causa aparente fue un glaucoma. Sin embargo, eso no fue impedimento para que lanzara más de 90 álbumes.

Por su parte, Rick Allen, el baterista de Def Leppard, se sobrepuso a la amputación de su brazo izquierdo en 1984 y continuó tocando con la banda, que posteriormente pasó a su fase de mayor éxito comercial. Los fans lo conocen como “El Dios del Trueno”; y ocupa el puesto número 7 en la lista de “Los Mejores Bateristas de la Historia” según Gigwise.

Stevie Wonder (ciego de nacimiento); Tony Lommi (perdió los dedos medios y anular de la mano derecha en un accidente) y Brian Wilson (sordo de un oído); son algunos de los músicos internacionales quienes han superado sus limitaciones tal y como el usuario de YouTube Gondorian_tomatoes, quien se ha vuelto viral por subir videos en los que aparece tocando la guitarra con un solo brazo.

“Nací sin mi antebrazo izquierdo y toco mi guitarra con un brazo prostético usando un accesorio que sostiene la púa“, declaró el joven que ya se ha filmado haciendo los solos de “Live Forever” de Oasis, “Let It Be” de The Beatles y “Nothing Else Matters” de Metallica.

Una de sus últimas interpretaciones virales es la versión que Guns N’ Roses realizó a “Knockin’ On Heaven’s Door”, clásico de Bob Dylan, en donde el joven ejecuta a la perfección los solos de Slash. Maravíllate con el video a continuación.