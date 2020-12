Sin lugar a dudas, uno de los “bromance” más legendarios del séptimo arte es el que ofrece la trilogía de El Señor de los Anillos, pues es bien sabido por el fandom de la saga fantástica que entre Frodo (Elijah Wood) y Sam (Sean Astin) existía un vínculo muy poderoso… que honestamente algunos llegaron a confundir con una relación LGBT.

Pues bien, a 17 años del estreno de la última parte de las cintas dirigidas por Peter Jackson, la confusa relación entre Frodo Bolsón y Samsagaz Gamyi ha vuelto a ser tema de conversación, luego de que TikTok viralizara declaraciones antiguas del mismo Sean Astin (vía Digital Spy).

De acuerdo a lo declarado por el actor -a través de Cameo, plataforma que permite a las personas pagar a ciertas celebridades para enviarles videos personalizados- su personaje y el de Elijah Wood deberían de haberse besado.

Pero, en primer lugar, ¿cómo sabes que no lo hicieron? ¿Sabes a qué me refiero? Es un largo viaje a Mordor. Nos encantó el fanfiction gay cuando salió… ¿Cuándo ‘salió’? ¿Como ‘salir del clóset’? Oh, Dios mío. De todos modos, nuestro instinto cuando salió la película fue simplemente amar cómo los fans la abrazaron y a los personajes, así que cualquier cosa que la gente quisiera conceptualizar estaba bien para nosotros.

Sean Astin vía Cameo.