Noel Gallagher, ex-miembro de Oasis, ha llegado de nueva cuenta a nuestros titulares después de que, en días recientes, nos hemos encontrado en la red con una vieja pero interesante entrevista donde el laureado músico inglés habló de un date bastante interesante de su niñez.

La entrevista fue concedida por el ex-miembro de Oasis para el sitio Pitchfork en el año 2011, y en ella, Noel reveló cuál disco escuchaba a los cinco años de edad. ¿Listos? Se trata del legendario Led Zeppelin II de Led Zeppelin, original del año 1969, que incluye el clásico “Whole Lotta Love”.

Así es, Noel Gallagher reveló su temprano fanatismo por Led Zeppelin, mismo que sirvió (en cierta medida) para detonar su vocación por la música y brincar a la fama mundial en los 90’s, con Oasis.

Y bueno, regresando al punto de esta nota, en dicha entrevista, Noel Gallagher destaca que era muy fanático de Led Zeppelin y que incluso su mamá le regaló el álbum Led Zeppelin II en su cumpleaños número cinco.

De niño siempre me gustaron las estrellas de rock extravagantes, como Ziggy Stardust, Marc Bolan, Led Zeppelin, The Beatles. Era muy fanático de Zeppelin, mi madre me regaló Led Zeppelin II cuando cumplí cinco años de edad.

Noel Gallager para Pitchfork en 2011