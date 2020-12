Mientras que la pandemia del Coronavirus continúe imponiendo reglas de autoaislamiento, los conciertos y eventos digitales seguirán siendo nuestra única fuente segura y responsable de entretenimiento; y es en este contexto que Robert Smith, Kim Gordon, Jeff Tweedy, Bill Callahan y muchos artistas más participarán en un livestream gratuito que se extenderá durante 24 horas ininterrumpidas.

24 Hour Improv es un evento altruista, de comedia y música que ha estado funcionando desde 2002, brindando alegría navideña a las familias necesitadas a través del programa Letters To Santa de Onward Neighborhood House. La organización cumple con las listas de deseos navideños de niños en situación vulnerable, al tiempo que les proporciona computadoras (y tabletas para sus padres). Por lo general, sucede en el famoso teatro de comedia Second City de Chicago, pero este año será virtual a partir de hoy (22 de diciembre) en punto de las 19: 00 horas (MEX), y concluirá el miércoles 23 de diciembre en el mismo horario.

Robert Smith en vivo en la Ciudad de México / Foto: Diego Figueroa

El cartel de la improvisación virtual de 24 horas de este año es realmente impresionante. En el lado musical estarán Robert Smith de The Cure, Jeff Tweedy (y su hijo Spencer Tweedy), Kim Gordon, Will Oldham (Bonnie ‘Prince’ Billy), Bill Callahan, Sleaford Mods, Glen Hansard, John Darnielle, David Pajo, A.C. Newman de New Pornographers , Mac McCaughan (Superchunk), Mary Timony, Thao Nguyen, Steve Albini, Luke Haines (The Auteurs), Sally Timms (Mekons), Shannon Lay y más.

En el lado de la comedia, tienen a Fred Armisen, Vanessa Bayer, los miembros actuales del elenco de SNL Chris Redd, Ego Nwodim y Heidi Gardner, además de Katie Rich, Mike O’Brien y muchos más. Hay más de 100 artistas programados.

Puedes ver la alineación completa de 2020 por aquí; y para acceder a la transmisión en vivo de 24 horas solo tienes que dar click en este enlace. Disfruta del video-teaser a continuación.