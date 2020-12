¡Buenas noticias para los fanáticos de la multifacética St.Vincent! La cantautora de 38 edad fue una de las artistas invitadas al show anual de talentos de Ally Coalition -en su versión digital- la noche de ayer, en donde junto a otras colegas como Hayley Williams (quien hizo lo propio con “Teardrop” de Massive Attack), Lana Del Rey y Sleater-Kinney, compartió un poco de su talento con el resto del mundo.

Annie Clark participó con su propia re-imaginación de “Martha My Dear”, corte original de The Beatles lanzado en 1968 como parte del icónico ‘White Album’ del conjunto de Liverpool.

Transmitido en línea ayer de forma gratuita desde el canal de Twitch de Jack Antonoff, el evento de carácter altruista recaudó fondos para los jóvenes LGBTQ + sin hogar en los EE. UU.

A principios de este mes, St. Vincent reveló en una entrevista con MOJO Magazine que tiene un nuevo disco que llegará en 2021, el séptimo en su carrera, y sucesor de ‘Masseduction’ del 2017. Describió el álbum como un “cambio tectónico” y explicó:

Sentí que había llegado tan lejos como podía. Estaba interesada en volver a la música que había escuchado más que cualquier otra: discos de Stevie Wonder de principios de los 70, Sly and the Family Stone. Estudié a esos maestros.

St. Vincent vía MOJO